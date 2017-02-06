В Ленском районе уложено 250 километров газопровода «Сила Сибири»

В Якутии продолжается строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Ленским линейно-производственным управлением «Газпром трансгаз Томск» с 2015 года уложено 250 км трубы из 365-ти запланированных. Подрядчики через каждые 30 километров монтируют крановые узлы. В них будет располагаться запорная арматура для безопасной эксплуатации объекта.

«Всё это под землёй. Наверху расположены колонны управления кранами. При сдаче объектов эти устройства телемеханизируют. Их управление будет осуществляться с пультов диспетчерских служб», — отметил директор линейного управления «Газпром Трансгаз Томск» Владимир Аксентищев.

Это лишь одно из направлений деятельности. Не менее интенсивно в городе ведётся строительство производственной базы и вахтового комплекса для персонала будущего газопровода. Ещё год назад на площадке базы стояли только сваи, а сейчас выполнено 40% от плановых работ.

«На данном этапе выполнено завершение тепловых контуров десяти самых крупных, габаритных подобъектов. Это позволит нам в ближайшее время приступить к работам по внутренним инженерным системам этих зданий и проведению отделочных работ», — заявил начальник СМУ-2 «Стройтранснефтегаз Трубопроводстрой» Георгий Шаромко.

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В середине прошлого года в землю были погружены все свайные основания будущего вахтового поселка. Сейчас ведётся кирпичная кладка столовой, выполнено перекрытие первого яруса общежития на 150 мест, практически готов наружный контур спортивного зала. Завершение строительных работ намечено на 2018 год. После этого нынешний заказчик сменит свой статус на эксплуатанта.

«Что касается планов и нашей организации, то мы пришли сюда навсегда. Так как после окончания стройки начнётся активная фаза эксплуатации магистрального газопровода, штат будет увеличен. Приедут линейщики, киповцы, электрики, чтобы обслуживать километры трубы и все производственные здания, сооружения», — сказал Аксентищев.

На линейной части будущего газопровода продолжаются работы по укладке оставшихся километров трубы, возводятся промежуточные радиорелейные станции, компрессорная станция на 300 км от Чаяндинского месторождения и монтаж речного перехода через Нюю. Все идет в соответствии с графиком.

Сергей Борисов, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».