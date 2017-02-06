В Ледовом городке Якутска прошел рейд ГИМС

Государственные инспекторы ГИМС провели рейд безопасности на Ледовом городке 202 микрорайона столицы.

Инспекторы проверили соблюдение правил безопасности при обустройстве Ледового городка, также провели беседы с посетителями и работниками городка. Они рассказали об опасных участках и правилах поведения на льду.

ГИМС напоминает:

Во избежание случаев провала людей и техники под лед, помните, что лед на водоеме не везде одинаков по толщине и прочности. Соблюдение мер предосторожности – основное условие безопасности на льду.

Если вы стали свидетелем происшествия на льду, не будьте безучастны к людям, попавшим в беду, окажите им посильную помощь.

Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.