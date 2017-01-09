В Кремле прокомментировали антитабачную концепцию Минздрава

У Кремля нет какой-либо позиции по антитабачной концепции, предложенной Минздравом РФ, однако она подвергнется серьезному обсуждению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщила газета «Известия», Минздрав РФ подготовил антитабачную концепцию, которая запрещает продажу табака лицам, родившимся после 2014 года; ограничения для них сохранятся даже после наступления совершеннолетия. Как пишет издание со ссылкой на текст концепции, запрет может начать действовать в 2033 году.

«Это ведомственное предложение. Какой-либо позиции у Кремля на этот счет нет и быть не может. Естественно, ведомство, которое занимается здравоохранением, оно, скажем так, свои ведомственные ориентиры продвигает вперед. Конечно, такие предложения, они могут выноситься, но потом они подлежат очень серьезному обсуждению и принятию во внимание достаточно большого количества точек зрения, а не только точки зрения одного ведомства», — сказал Песков журналистам в понедельник.

СМИ узнали о возможном запрете продажи табака родившимся после 2014 года