В исправительных учреждениях Якутии пресечены попытки переноса запретных вещей

Очередные попытки доставки осужденным запрещенных предметов и веществ путем перебросов на территорию исправительных учреждений пресечены сотрудниками УИС в исправительной колонии № 6 и лечебно-исправительном учреждении № 5.

В ИК-6 в ходе реализации имеющейся информации на территории, прилегающей к колонии, оперативными сотрудниками учреждения был задержан гражданин Р. При личном досмотре указанного лица в его вещах, а именно, в черном полиэтиленовом пакете, были обнаружены и изъяты 0,5 кг дрожжей, 7 сотовых телефонов, а также 4 зарядных устройства, 1 bluetooth-гарнитура и 1 наушники. По признанию злоумышленника, указанные предметы и вещества предназначались для переброса на территорию исправительного учреждения. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ.

В ЛИУ-5 часовым отдела охраны на наблюдательной вышке был подан сигнал тревоги о перебросе неизвестными лицами пяти предметов через основное ограждение учреждения. В результате оперативного реагирования, личным составом дежурной смены был своевременно обследован соответствующий участок внутренней запретной зоны, а также прилегающая к нему территория, где сотрудниками были обнаружены и изъяты 2 пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 2 литра, а также три свертка с сотовыми телефонами в количестве 9 штук.

Выдвинувшейся резервной группе отдела охраны задержать злоумышленников не удалось. Последним удалось скрыться на автотранспорте с неустановленными номерами государственной регистрации. По данному факту проводится служебная проверка, направленная на установление причастных лиц.