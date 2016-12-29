В исправительных учреждениях снизили заболеваемость туберкулезом

Сегодня фтизиатрическая служба уголовно-исполнительной системы региона располагает всеми условиями, необходимыми как для ранней диагностики туберкулеза, так и для его успешного лечения на последующих стадиях заболевания.

В этих целях в пенитенциарных учреждениях функционируют филиалы ведомственного учреждения здравоохранения — МСЧ №14 ФСИН России, осуществляющие медико-санитарное обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Каждое из них оснащено цифровым флюорографическим оборудованием и другой современной техникой, позволяющей проводить качественное обследование спецконтингента на наличие туберкулезной инфекции. В исправительных колониях профилактические мероприятия проводятся 2 раза в год, а в следственном изоляторе – при поступлении граждан в учреждение.

Лица с подозрением на туберкулез направляются в ведомственную республиканскую больницу, расположенную на территории ИК-7, где в стационарных условиях проходят дополнительное обследование. В случае подтверждения диагноза, такие граждане изолируются от здоровых. В СИЗО-1 они переводятся в специальный блок, в котором имеются 6 камер, а также процедурные кабинеты, а в исправительных учреждениях – подлежат этапированию в лечебно-исправительное учреждение № 5.

Лечебно-исправительное учреждение № 5 – специализированное подразделение с лимитом наполнения на 474 человек. В нем содержатся только осужденные, больные туберкулезом. На базе учреждения действуют два туберкулезно-легочных отделения на 100 коек, а также клинико-диагностическая лаборатория и региональная бактериологическая лаборатория по диагностике туберкулеза. Новейшее оборудование, которым располагают лаборатории, позволяет проводить все виды бактериологических исследований по туберкулезу легких. Кроме того, в ЛИУ-5 установлен рентгенаппарат современной модификации на три рабочих места.

«В текущем году в учреждениях УИС Якутии удалось добиться значительного снижения заболеваемости туберкулезом среди спецконтингента. Это связано с проведенными организационными мероприятиями и принятыми мерами, направленными на совершенствование профилактической и лечебной работы в ведомстве. По состоянию на конец декабря показатель заболеваемости составил 35 случаев против 83, зафиксированных в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, уровень заболеваемости и распространения туберкулезной инфекции среди спецконтингента удалось снизить на 58%», — отметила временно исполняющая обязанности начальника ФКУЗ МСЧ-14 ФСИН России Марина Дербенева.