В исправительной колонии № 8 прошла читательская конференция для осужденных, посвященная 79-й годовщине со дня рождения актера, певца, поэта и композитора Владимира Высоцкого.

Работники ленской районной библиотеки Галина Ненарыкова и Наталья Переведенцева, а также солист музыкальной группы «Край обрыва» Евгений Комарицын ознакомили осужденных с биографией Владимира Высоцкого, а также с наиболее интересными фактами из его жизни и творческого пути.

Отдельно участники встречи обсудили сборник стихов «Нерв», а также авторские песни на патриотическую и фронтовую тему «Он не вернулся из боя, «Тот, который не стрелял», «На братских могилах». Евгений Комарицын исполнил несколько песен из репертуара известного барда.

По завершении мероприятия заместитель начальника ИК-8 майор внутренней службы Сергей Белов отметил, что «подобного рода мероприятия способствуют культурному, нравственному и патриотическому воспитанию осужденных, а также расширению кругозора их участников и формированию стойких положительных изменений личности».