В Ил Тумэне состоялись традиционные Рождественские парламентские встречи

В Госсобрании (Ил Тумэн) 22 декабря состоялись Рождественские парламентские встречи в рамках XII Республиканских рождественских образовательных чтений — регионального этапа XXV Международных рождественских образовательных чтений на тему «1917-2017: уроки столетия».

«В конце декабря, когда до наступления Нового года и Рождества осталось совсем немного, когда в воздухе витают рождественская атмосфера и ощущение праздника, в парламенте Якутии традиционно проводятся рождественские встречи», – сказала заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Ольга Балабкина, открывая мероприятие.

Вице-спикер сообщила, что Ил Тумэн вчера провёл последнее в этом году пленарное заседание, в ходе которого принял главный финансовый документа республики – государственный бюджет на 2017 год и на плановый период 2015-2016 годов. Она выразила благодарность Архиепископу Якутскому и Ленскому Роману за инициативу проведения в Госсобрании (Ил Тумэн) Рождественских встреч. Тема «1917-2017: уроки столетия» выбрана не случайно: в следующий 2017-ый год будет юбилеем многих крупных исторических и политических событий.

Первый заместитель министра по развитию институтов гражданского общества Иван Луцкан от имени главы Минобщества Сарданы Гурьевой выразил признательность за совместную конструктивную работу в уходящем году. «Благодаря слаженной работе нам удалось добиться многого. Впереди нас ждет насыщенный важными событиями год. Одним из центральных событий 2017 года станет празднование 385–етия добровольного вхождения Якутии в состав Российского государства»,- обратился к участникам мероприятия Иван Луцкан.

Заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав Лёвочкин рассказал о культурных мероприятиях и совместных творческих проектах, проводимых в Якутии с участием Якутской епархии. Это проводимые с 2002 года Якутские пасхальные фестивали «Золотые купола», Рождественский фестиваль искусств, который Якутская епархия совместно с Филармонией Якутии в следующем году проведут в четвёртый раз. Программа фестиваля включает концерты для детей, музыкальные сказки и спектакли, а также большой праздничный рождественский концерт и Рождественскую епархиальную ёлку. Таким образом, по словам Лёвочкина, сложился свой календарь совместных мероприятий.

Подводя итоги, модератор мероприятия, председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина Григорьева выразила благодарность за активное участие в ставших традиционными Рождественских парламентских встречах. Особые слова благодарности сказала докладчикам за содержательные выступления. От имени всего депутатского корпуса поздравила с наступающими новогодними праздниками и Рождеством и пожелала, чтобы все благие начинания продолжились в наступающем году.