В Ил Тумэне обсудили варианты увеличения количества читающих на якутском языке

О мерах, которые могли бы способствовать развитию национальной печати в условиях современного мира тотальной информатизации, говорили участники круглого стола, прошедшего в стенах Государственного Собрания (Ил Тумэн) по инициативе медиахолдинга «Ситим».

По приведённым кандидатом филологических наук, старшим научным сотрудником Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Ниной Ивановой данным, в столице республики за последние годы существенно снизилось количество людей, читающих и смотрящих телевизор на якутском языке. К примеру, если в 2007 году передачи на якутском языке смотрели 5,4% респондентов, то в 2014-м этот показатель снизился до 1,8%, и наоборот, в 2007 году передачи на русском языке смотрели 35,8% респондентов, а в 2014-м – 49,5%. В 2014 году книги на якутском языке читали 3,5%, на русском языке – 50,2%, на обоих языках – 38% респондентов; газеты на якутском языке — 1,8%, на русском языке – 54,1%, на двух языках – 40,9% респондентов. В этой связи участники констатировали особую важность и актуальность темы круглого стола.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, СМИ и делам общественных организаций Антонина Григорьева отметила, что спикер якутского парламента Александр Жирков внёс предложение главе республики Егору Борисову об объявлении 14 июля каждого года Днём национальной печати Республики Саха (Якутия). Многие участники круглого стола согласились включить в проект рекомендаций пункт о поддержке данного предложения.

Генеральный директор медиагруппы «Ситим» Мария Христофорова рассказала об опыте Республики Башкортостан по поддержке национальных СМИ, который был обсуждён в Уфе в октябре 2016 года в рамках совещания «Механизмы поддержки национальных печатных СМИ в Российской Федерации». Эффективным направлением в деле сохранения национальной печати тогда назвали создание холдинга, который объединил 74 филиала и 155 печатных изданий Башкирии, так как именно создание холдинга позволяет оптимизировать расходы, качественно работать на медиарынке, получать господдержку из бюджета. Она также призвала инициировать включение отдельным пунктом в проект Стратегии социально-экономического развития Якутии до 2030 года с определением целевого видения до 2050 года разработку и реализацию Концепции развития печатных средств массовой информации и книжной продукции на национальных языках Республики Саха (Якутия).

Кроме того, руководитель медиахолдинга заявила о необходимости государственной поддержки, субсидирования расходов негосударственных СМИ, выходящих на национальных языках, независимо от форм собственности.

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Председатель Союза журналистов Якутии Галина Бочкарёва предложила прежде всего обратить внимание на издание газет и журналов для детей на якутском языке. Журналы и газеты должны быть интересными для маленьких читателей, красочно оформленными, познавательными. О необходимости привития культуры чтения на родном языке с младенчества говорил первый заместитель генерального директора медиахолдинга «Сахамедиа» Афанасий Ноев.

Заместитель директора Института языка, культуры народов Севера Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, доктор филологических наук, профессор Гаврил Филиппов говорил об обеспечении законодательной защитой вопросов развития национальной печати путём создания органа исполнительной власти – департамента или даже министерства – который будет заниматься в данной сфере.

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Генеральный директор национального книжного издательства «Бичик» Август Егоров обратил внимание присутствующих на отсутствие в проекте Стратегии-2030/2050 положений, отражающих развитие национального книгоиздания и национальных СМИ, в том числе на языках коренных малочисленных народов Севера. Книгоиздатель отметил роль классической отечественной и национальной культуры в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, для чего поставил задачу обновления и пополнения библиотек Якутии социально значимой национальной литературой, сообщает пресс-служба Ил Тумэна.