В храмах Якутии совершены заупокойные богослужения о погибших в авиакатастрофе в Сочи

26 декабря, в День общероссийского траура в связи с авиационной катастрофой, по благословению Высокопреосвященного архиепископа Якутского и Ленского Романа, в храмах Якутии были совершены заупокойные богослужения.

Сам владыка Роман возглавил в этот день Божественную Литургию в Преображенском кафедральном соборе, где была вознесена соборная молитва духовенства, монашествующих, студентов и преподавателей семинарии, а также мирян якутской столицы о упокоении погибших в результате страшной трагедии. По окончании Божественной Литургии в соборе была совершена панихида, за которой поименно помянули всех усопших новопреставленных рабов Божиих при крушении самолета Ту-154 в Сочи.

По завершении богослужения для прихожан была организована поминальная трапеза.

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