В Госдуме рассмотрят законопроект о сроках бесплатной приватизации жилья

Сегодня, 8 февраля, на пленарном заседании Госдумы будет рассмотрен во втором чтении законопроект «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

Отметим, в рамках региональной недели депутат Галина Данчикова обсуждала законопроект с вице-спикером парламента республики Ольгой Балабкиной, заместителем председателя правительства Игорем Никифоровым, министром архитектуры и строительного комплекса Верой Кузаковой, заместителем министра экономики Владимира Сивцева. Речь, в частности, шла об отдельных категориях граждан, чьи интересы не должны быть ущемлены с принятием данного законопроекта.

Законопроектом предусматривалось продлить срок бесплатной приватизации жилья до 1 января 2020 года для жителей Республики Крым, города федерального значения Севастополь, граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, признанном в установленном порядке аварийным до 1 января 2012 года, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ответная реакция на данный законопроект не заставила себя ждать. Информация о завершении программы бесплатной приватизации, сроки которой, кстати, на протяжении 25 лет переносились неоднократно, активизировала население и депутатов. Та категория граждан, которая не успела оформить в собственность жилье, начала в спешном порядке собирать документы. Сами парламентарии в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению внесли более 20 поправок.

Напомним, законопроект был инициирован депутатами от партии «Единая Россия» Александром Сидякиным и Павлом Качкаевым. Именно их законопроект из пяти альтернативных был принят в первом чтении. Ко второму чтению депутаты пересмотрели свои позиции и внесли поправки, которыми предлагают продлить приватизацию для всех россиян до 1 января 2019 года, а для детей-сирот сделать ее бессрочной.

Таким образом, ко второму чтению законопроекта из льготной категории исключены граждане, проживающие в аварийном жилье. Как отметил первый заместитель председателя Комитета по жилищной политике Александр Сидякин, связано это с тем, что в 2018 году должна полностью завершиться программа переселения из аварийного жилья. Население Крыма и Севастополя приватизировать жилье тоже будет на общих основаниях. По словам Сидякина, утерянные кадастровые документы планируется восстановить в течение двух лет.