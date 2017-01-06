В Госдуме готовят законопроект о контроле за доходами экс-чиновников

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия») разрабатывает законопроект о контроле за доходами бывших чиновников. Создание на законодательном уровне соответствующего механизма ведется совместно с Генпрокуратурой, представители которой ранее выступили с данной инициативой, сообщил парламентарий.

«Задумка есть, проблема в другом: как продумать механизм», — сказал Валеев ТАСС. «Чиновник, если он не подал декларацию (о доходах) или представил недостоверные сведения, несет ответственность в виде удаления со службы. А пенсионер?» — изложил он суть проблемы.

«Допустим, мы пропишем обязанность отчитываться, а он (экс-чиновник) отказался подать декларацию — каким образом его можно заставить это сделать?» — продолжил парламентарий. «Пока мы продумываем механизм, как это сделать. В конце концов, при надлежащим образом организованной налоговой службе это, наверное, реализуемо», — считает Валеев. Он не стал называть конкретных сроков внесения соответствующего законопроекта в Госдуму, но заверил, что «эта работа не откладывается на дальнее будущее».

В конце июля 2016 года газета «Известия» сообщила со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александра Русецкого, что ведомство разработало законопроект, которым предлагается распространить требования о контроле за доходами «не только на действующих служащих, но и на бывших, установив при этом возможность обращения в доход государства денежного эквивалента имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы».

По закону чиновники и парламентарии должны представлять декларации о доходах ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.