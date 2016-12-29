В городской автоинспекции появилась снежная «патрулька»

К новогоднему празднику сотрудники столичного ГИБДД изваяли из снега скульптуру патрульного автомобиля. Теперь каждый гражданин, заезжающий в городское ГАИ по адресу: ул. Автодорожная д. 11, может полюбоваться и сфотографироваться на фоне творения рук полицейских, которое встречает всех гостей яркими огнями гирлянд и проблесковых маячков.

Скульптуру лепили весь декабрь четверо инспекторов: Михаил Контроский, Иван Пензиенко, Егор Баишев и Олег Мартынюк. Творческим процессом руководил Михаил Контроский, который пробовал работать со снегом еще в армии. Результат порадовал и удивил коллег. Снежная «патрулька» создает праздничное настроение.