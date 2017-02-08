В Чульмане в 2017 году появится новый жилой микрорайон

Правительственная группа под руководством вице-премьера Игоря Никифорова посетила введенные новые дома в поселке Чульман Нерюнгринского района. Известно, что на протяжении ряда лет вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья являются для местных жителей наиболее острыми.

Благодаря поддержке правительства, а также передаче полномочий по строительству от поселения району, в Чульмане сегодня строят многоквартирные жилые дома. В планах на 2017 год — возведение целого микрорайона.

В конце прошлого года здесь был сдан в эксплуатацию дом по улице Транспортная, 33. В ходе встречи с рабочей группой правительства новоселы поделились впечатлениями. Елена Зяблицева с семьей получила двухкомнатную квартиру: «Мы ждали переселения 12 лет. За это время у нас вырос ребенок. Так получилось, что в строительстве этого дома мы принимали непосредственное участие, я была мастером отделочных работ. Можно сказать, строили сами для себя. Очень ждали ввода в эксплуатацию объекта. По сравнению с теми условиями, в которых мне с семьей приходилось жить ранее, здесь просто сказка! Светло, тепло, просторно!».

Представители правительства республики отчитались о деятельности за прошедший год. Жители поселения смогли задать свои вопросы. Первым из них стала медицина. В частности, речь шла о закупке оборудования для поликлиники, оснащении станции скорой помощи новыми автомобилями, ремонте отделения стационара.

Низкая стоимость квадратного метра жилья, которая учитывается в государственных программах, также прозвучала в ряде проблемных моментов. Игорь Никифоров пояснил, что стоимость квадратного метра рассчитывается каждый квартал, согласовывается с Минстроем России и Якутии, эти показатели усредненные, и, к сожалению, не всегда устраивают продавцов.

В ходе встречи зампред рекомендовал руководству Чульмана отработать с угольными предприятиями Нерюнгринского района вопросы организации поставки твердого топлива в поселок, особое внимание при этом надо уделить обеспечению им малоимущих категорий населения.

По традиции немало вопросов было отведено проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Наталья Сивцева сообщила жителям, что перерасчет за несколько январских дней, когда в поселке были перебои с отоплением, будет обязательно сделан в феврале.

Задали чульманцы и вопрос о тарифах ЖКХ и применении повышающих коэффициентов при отсутствии приборов учета. Членами рабочей группы даны подробные разъяснения по порядку регулирования тарифов на коммунальные услуги. В частности, было отмечено, что, утверждая льготные тарифы для населения, республиканский бюджет компенсирует разницу от экономически обоснованного тарифа ресурсоснабжающим организациям. Таким образом, население сегодня платит 30% от экономически обоснованного тарифа. Был также разъяснен порядок применения повышающего коэффициента для потребителей коммунальных услуг, не имеющих счетчиков, и необходимость установки общедомовых приборов учета.

6 февраля рабочие группы отчитались перед рабочими коллективами компаний «Колмар» и «Якутуголь», жителями села Иенгра, поселков Беркакит и Золотинка. Ряд вопросов жителей района, требующих отдельного рассмотрения, отработаны специалистами в частном порядке.

В целом, диалог с правительством в поселениях прошел продуктивно и в дружеской обстановке. На все заданные вопросы населению были даны конструктивные ответы. Проблемы, озвученные жителями, внесены в протокол собрания и будут учтены при разработке соглашения между кабинетом министров и администрацией Нерюнгринского района.