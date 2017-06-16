В Алмазэргиэнбанке провели экскурсию для старшеклассников

Проект «Финансовая грамотность» – один из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности Алмазэргиэнбанка. В рамках проекта сотрудники банка проводят занятия по финансовой грамотности, проводят финансовые игры и квесты в первую очередь для молодежи. Участниками проектов становятся школьники, студенты, воспитанники и выпускники центров поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без поддержки родителей.

Сегодня в рамках этого проекта тьюторы Банка приняли в стенах своего головного офиса группу учащихся старших классов из школ Мегино-Кангаласского, Намского, Чурапчинского, Кобяйского улусов и города Якутска. Мероприятие было проведено совместно с Учебно-методическим центром Северо-Восточного федерального университета. Все школьники были из группы социально-экономической направленности профориентационного лагеря СВФУ. В ходе экскурсии старшеклассникам объяснили, чем занимаются подразделения Алмазэргиэнбанка, ответили на интересующие их вопросы. Во время лекции будущим выпускникам рассказали об устройстве банковской системы, о правильном распределении личного бюджета, что важно для будущих студентов, которым в скором времени предстоит жить отдельно от родителей.

«Повышение уровня финансовой грамотности является одним из важнейших аспектов в воспитании подрастающего поколения, и приятно видеть, что современная молодёжь понимает это и сама стремится получить и усвоить как можно больше полезных знаний. Мы желаем молодым людям успехов в обучении и будем рады, если кто-то из них в будущем станет членом дружного коллектива нашего банка», – сообщили в компании.