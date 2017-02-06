В Абыйском районе прошел отчет правительства Якутии

Абыйчане благодарят правительство республики за оказанную своевременную помощь по устранению последствий непогоды и стабилизации ситуации в улусе. Тяжелым трудом прорыт зимник, метр за метром — сотни километров снежной траншеи открыли «дорогу жизни». Местные жители в знак благодарности встречали работников центрально дорожного участка КП РС(Я) «Дороги Арктики» с оладьями и кумысом. Сегодня в районе обустроено около 405 км дорог регионального и муниципального значения.

По автозимнику началась доставка 150 тонн сена из заречной группы улусов, стабильно снабжаются углем и дизельным топливом населенные пункты. Местные предприниматели начали завоз товаров и продуктов из Якутска.

Все вопросы и пожелания руководству республики были озвучены на отчете правительства.

Правительственная делегация во главе с министром финансов Валерием Жондоровым провела встречи с жителеми Уолбутского, Урасалахского, Мугурдахского, Майорского, Абыйского наслегов и участка Деску. Итоговое заседание отчета правительства состоялось в центре улуса — поселке Белая Гора. С 1 по 3 февраля в работе делегации приняли участие руководители министерств и профильных ведомств, заместитель председателя Ил Тумэн Виктор Губарев.

За последние годы наблюдается положительная тенденция в социально-экономическом развитии улуса. В 2016 году завершен капитальный ремонт стационара ЦБУ, внедрены современные информационные технологии в обслуживании пациентов, увеличено финансирование льготного лекарственного обеспечения.

По подпрограмме «Переселение из ветхового и аварийного жилого фонда» выделены жилые помещения переселенцам из аварийного многквартирного дома 10 семьям, по социальному направлению 6 семьям в 16-ти квартирном доме в п. Белая Гора. В рамках движения «Моя Якутия в ХХI веке» введен в эксплуатацию 40 местный детский сад «Кэскил» в с.Сутуруоха. Проведен ремонт в 9 котельных улуса, обновлена 1205,6 м. тепловой сети, отремонтирован цех водоснабжения, заменен глубинный насос ЭЦВ 8-25-180.

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Построены наземная станция цифрового эфирного телерадиовещания с зоной охвата 61,1% населения улуса. В населенных пунктах предоставлена точка доступа Wi-Fi. Открыт цех переработки молока, реализованный по инвестпроекту 2012 года. По обеспечению энергетической безопасности установлены дизельные станции нового модульного ДЭС. Белогорской нефтебазой проведен ремонт и реконструкция семи резервуаров с общим объемом 10 тыс.куб.м., в результате которого обеспечено хранение сырой нефти для котельных филиалов ГУП «ЖКХ РС(Я)» Абыйского и Момского улусов.

На отчете правительства местные жители в первую очередь затронули вопросы развития коневодческого хозяйства, восстановления поголовья и ожидаемой паводковой ситуации. Актуальны вопросы по строительству и реконструкции котельных, логистики в летнее время между труднодоступными населенными пунктами и регулирования цен на продукты питания. В частности, стоимость хлеба в п. Белая Гора и Уолбутском наслеге – 71 рубль, в остальных наслегах цена хлеба ниже на 20 рублей. Отмечали о необходимости проведения мелиоративных работ, а также жители сходятся во мнении, что сельхозпалы в болотистых местах неактуальны.

Ставились вопросы нехватки узких специалистов в ЦУБ Абыйского района, дороговизны лекарственных препаратов, развития северной авиации — ремонта аэропорта, развития малой авиации и состояния воздушных ссудов. А также сельчане затрагивали такие темы, как оформление кредита на большую сумму без вылета в столицу республики, регулирование численности волков и медведей, тарифы на электроэнергию, повышение цен на дизтопливо и бензин.

В наслегах высказали о возникающих затруднениях в участии проекте «Дальневосточный гектар», в связи с низким уровнем сигнала и скорости интернета, сотовой связи, люди не могут элементарно оформить заявки. Села ожидают подключение спутникового телевидения.

У всех наслегов остро стоит вопрос приобретения гусеничных тракторов ДТ. Уолбутский наслег решает отопление социально важных объектов ежедневным выездом на буране в поисках древесного топлива.

Все значимые вопросы, стоящие перед Абыйским улусом, будут рассмотрены и включены в проект Соглашения между Правительством республики и Администрацией муниципального района.