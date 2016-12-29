В 2018 году в Мирном будет построено новое здание реабилитационного центра «Харысхал»

В Фонде будущих поколений в эти предновогодние дни состоялось подписание договора о строительстве нового здания реабилитационного центра «Харысхал» в городе Мирном на 30 стационарных мест. Кроме этого предусмотрены мощности для значительного потока дневного посещения. Центр будет оснащен всеми необходимыми помещениями – функциональными, где собственно и идет реабилитация, хозяйственными, будет предусмотрена большая спортивная площадка для занятий лечебной физкультурой и спортом. Можно смело сказать, что «Харысхал» вберет в себя лучшее из достижений в деле реабилитации людей с ограниченными возможностями и инвалидов.

Конкурс, объявленный Фондом будущих поколений, выиграло предприятие «Строймонтаж 2002», с которым у Фонда есть опыт сотрудничества – в прошлом году они ввели в строй в Мирном жилой дом для медработников. Стоимость проекта составляет 188 миллионов 500 тысяч рублей, ввод в строй реабилитационного центра планируется в августе 2018 года.

Инвестиционный бюджет республики не такой мощный и объемный, он никогда не сможет обеспечить 100% обеспечение выполнения программ по строительству социальных объектов. Те объекты, которые финансирует Фонд будущих поколений, строго должны отвечать уставным целям и миссии Фонда – на будущее республики.

Сегодня в Фонде принята и работает целевая программа «Во имя будущего», рассчитанная до 2020 года. В этой связи руководство Фонда выражает благодарность компании АЛРОСА, за то, что она идет навстречу в вопросах дополнительных пожертвований, которые идут в дополнение к предусмотренным действующим Соглашением о социально-экономическом развитии республики между республиканским Правительством и компанией АЛРОСА. Дополнительные пожертвования компании АЛРОСА составляют треть стоимости «Харысхала» — порядка 60 миллионов рублей.

Значение подобного реабилитационного центра на Западе Якутии – неоценимо. Сейчас реабилитационный центр функционирует в неприспособленном, ветхом здании – и все причастные к данному проекту сходятся во мнении, что в новом корпусе объем оказываемой помощи возрастет в разы.