В 2017 году в Якутии стартует акция «Аллея Дружбы»

В 2017 году в честь 385-летия вхождения Якутии в состав Российского государства стартует акция «Аллея Дружбы» — все муниципальные районы, общественные объединения могут принять участие.

С таким предложением выступил на заседании Правления Совета муниципальных образований республики – Ассоциации межмуниципального сотрудничества первый заместитель министра по развитию института гражданского общества Иван Луцкан.

«Предлагается провести акцию в два этапа. Весной на субботниках подготовить будущие площадки под посадки саженцев в населенных пунктах, а осенью заложить «Аллеи Дружбы»», — предложил первый заместитель министра Минобщества.

По мнению Ивана Луцкана, «Аллея Дружбы» станет символом взаимопонимания, сотрудничества народов Якутии, в основе которых стоят взаимное уважение и разнообразие культур.

Члены Правления обсудили план работы исполнительной дирекции Совета на 2017 год и ряд вопросов по реализации резолюции V-го Съезда Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия).