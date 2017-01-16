В 2016 году якутяне пытались пронести в суд более 4000 запрещенных предметов

По итогам 2016 года УФССП по Якутии установлена безопасность 91 здания судов, выполнено около 90 тысяч заявок на участие в обеспечении безопасности судебных заседаний.

При осуществлении пропускного режима и досмотра лиц, посещающих здания судов, выявлено 4073 предмета, запрещенных к проносу в здания судов, из них 11 единиц газового и травматического оружия, 181 единица боеприпасов, 63 единицы электрошоковых устройств, 3818 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

Помимо обеспечения установленного порядка деятельности судов, сотрудники Управления уполномочены на привод лиц. Так, за 2016 год был осуществлен привод в суды 2122 граждан по уголовным делам, по административным делам доставлено 418 граждан.

В отношении 955 граждан судебными приставами по ОУПДС за различные правонарушения составлены административные протоколы.

При осуществлении пропускного режима в здания судов и в ходе обеспечения безопасности исполнительных действий задержаны 53 гражданина, находящихся в розыске за совершение различных преступлений, из них за совершение особо тяжкого преступления 1 человек, за совершение тяжких преступлений 5 человек, за совершение средней тяжести 13 человек, за совершение небольшой тяжести – 34 человек.

Подводя итоги работы судебных приставов по ОУПДС в 2016 году, можно отметить, что происшествий в зданиях и помещениях судов, судебных участков мировых судей, в отношении судей и участников судебных процессов не допущено.