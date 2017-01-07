В 2016 году в Якутии строилось 50 объектов социально-культурной сферы

В 2016 году строительство объектов социальной сферы, заказчиком которых является ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)», велось на 50 объектах.

Введены в эксплуатацию 16 объектов. Среди них — гимназия на 220 учащихся в Чурапче, школа на 275 учащихся в поселке Черский Нижнеколымского района, школа на 120 учащихся в Жулейском наслеге Таттинского улуса, детсад на 50 мест в селе Нам Намского улуса, детсад на 30 мест в селе Столбы Верхоянского улуса, детсад на 40 мест в селе Сутуруоха Абыйского улуса.

Помимо этого — больничный комплекс на 50 коек с поликлиникой на 70 посещений в смену в Верхневилюйске, 2-ая очередь реабилитационного центра для ветеранов Великой Отечественной войны и локальных боевых действий в Якутске, культурно-спортивный комплекс в селе Кюпцы Усть-Майского района, спальный корпус интерната «Республиканской специализированной детско-юношеской футбольной школы» в Нерюнгри, многофункциональный центр культуры в поселке Усть-Мая и другие.

Одним из основных направлений строительства небольших объектов в сельских населенных пунктах уже более 15 лет является общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

За прошедшие годы благодаря этой работе построены сотни объектов образования, культуры и спорта практически во всех районах республики. В 2016 году в государственном бюджете Якутии предусмотрены средства на строительство 113 объектов, в том числе 33 детских сада и 60 жилых домов для молодых специалистов.

В рамках реализации программы государственно-частного партнерства в 2016 году вышли на этап строительства 16 детских садов мощностью от 75 до 315 мест в районах республики.

В Якутске в рамках ГЧП планируется строительство 12 объектов, в том числе 5 детских садов, 4 школы, Дом культуры с киноконцертным залом в Новопортовском районе, детская музыкальная школа и детская библиотека в 203 микрорайоне.