Установлены сроки охоты на пернатую дичь

Министерство охраны природы республики установило сроки охоты на пернатую дичь на весну 2017 года.
Министерство распространило следующую информацию.
|Пернатая дичь
|Весенняя охота по группам улусов (районов):
|На гусей:
|1. Анабарский, Булунский, Усть-Янский
|с 24 мая по 26 мая
|2. Аллаиховский, Верхоянский, Нижнеколымский
|с 16 мая по 18 мая
|(в ред. Указа Главы РС(Я) от 16.08.2016 N 1364)
|3. Абыйский, Верхнеколымский, Жиганский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский и охотничьи угодья в районе поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района
|с 6 мая по 8 мая
|На селезней уток (речные и нырковые), гусей, гагар и поганок:
|1. Анабарский, Аллаиховский, Усть-Янский
|с 4 июня по 10 июня
|2. Булунский, Нижнеколымский
|с 1 июня по 7 июня
|3. Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский и охотничьи угодья в районе поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района
|с 31 мая по 6 июня
|4. Момский
|с 16 мая по 25 мая
|5. Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мирнинский (за исключением охотничьих угодий в районе поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района), Нюрбинский, Оймяконский, Сунтарский
|с 14 мая по 23 мая
|6. Алданский, Амгинский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский, городской округ «город Якутск»
|с 11 мая по 20 мая
|На турпанов (обыкновенного и горбоносого)
|1. Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Момский, Намский, Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский
|с 1 июня по 4 июня
|На боровую дичь в весенний период:
самцы глухаря и тетерева
|Все улусы (районы)
|с 7 мая по 16 мая
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