Установлены сроки охоты на пернатую дичь

Пернатая дичь

Весенняя охота по группам улусов (районов):

На гусей: 1. Анабарский, Булунский, Усть-Янский с 24 мая по 26 мая

2. Аллаиховский, Верхоянский, Нижнеколымский с 16 мая по 18 мая

(в ред. Указа Главы РС(Я) от 16.08.2016 N 1364)

3. Абыйский, Верхнеколымский, Жиганский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский и охотничьи угодья в районе поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района с 6 мая по 8 мая

На селезней уток (речные и нырковые), гусей, гагар и поганок: 1. Анабарский, Аллаиховский, Усть-Янский с 4 июня по 10 июня

2. Булунский, Нижнеколымский с 1 июня по 7 июня

3. Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский и охотничьи угодья в районе поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района с 31 мая по 6 июня

4. Момский с 16 мая по 25 мая

5. Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мирнинский (за исключением охотничьих угодий в районе поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района), Нюрбинский, Оймяконский, Сунтарский с 14 мая по 23 мая

6. Алданский, Амгинский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский, городской округ «город Якутск» с 11 мая по 20 мая

На турпанов (обыкновенного и горбоносого) 1. Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Момский, Намский, Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский с 1 июня по 4 июня