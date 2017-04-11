Установлены сроки охоты на пернатую дичь

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Министерство охраны природы республики установило сроки охоты на пернатую дичь на весну 2017 года.

Министерство распространило следующую информацию.

Пернатая дичь
Весенняя охота по группам улусов (районов):
На гусей: 1. Анабарский, Булунский, Усть-Янский с 24 мая по 26 мая
2. Аллаиховский, Верхоянский, Нижнеколымский с 16 мая по 18 мая
(в ред. Указа Главы РС(Я) от 16.08.2016 N 1364)
3. Абыйский, Верхнеколымский, Жиганский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский и охотничьи угодья в районе поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района с 6 мая по 8 мая
На селезней уток (речные и нырковые), гусей, гагар и поганок: 1. Анабарский, Аллаиховский, Усть-Янский с 4 июня по 10 июня
2. Булунский, Нижнеколымский с 1 июня по 7 июня
3. Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский и охотничьи угодья в районе поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района с 31 мая по 6 июня
4. Момский с 16 мая по 25 мая
5. Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мирнинский (за исключением охотничьих угодий в районе поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района), Нюрбинский, Оймяконский, Сунтарский с 14 мая по 23 мая
6. Алданский, Амгинский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Намский, Нерюнгринский, Олекминский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский, городской округ «город Якутск» с 11 мая по 20 мая
На турпанов (обыкновенного и горбоносого) 1. Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Момский, Намский, Оймяконский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский с 1 июня по 4 июня
На боровую дичь в весенний период:

самцы глухаря и тетерева

 Все улусы (районы) с 7 мая по 16 мая
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