Устьалданцы положительно отозвались о работе правительства Якутии

Отчеты правительства республики по итогам 2016 года начались в Усть-Алданском улусе. Сейчас там находится рабочая группа во главе с руководителем департамента внешних связей республики Владимиром Васильевым, которая должна посетить все населенные пункты, разделившись на три группы.

Встречи с населением состоялись в селах Курбусах, Сырдах и Соттинцы. Участие в них принимали заместитель министра здравоохранения Антонина Григорьева, заместитель министра промышленности и геологии Виталий Калашников, представители министерств финансов и сельского хозяйства, компании «Саханефтегазсбыт» и специалисты улусной администрации. Модератором отчета выступил глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов.

Население задавало много вопросов и высказывало замечания. Во всех трех селах главной темой обсуждений стали вопросы подсоединения частного сектора к отоплению. В Курбусахе спрашивали про строительство новой больницы и сельского клуба. В Сырдахе тоже интересовались планами правительства по возведению здания клуба, а также новой школы. В Соттинцах интересовалось вопросами здравоохранения, развития сельского хозяйства, газификации, оформления жилья.

В ходе общения члены рабочей группы правительства рассказали жителям улуса о различных государственных программах, направленных на поддержку тех или иных слоев населения.

Отметим, что 8 февраля отчеты правительства прошли в девяти наслегах улуса, на них пришли около 1000 человек. В целом они положительно высказались о работе органов исполнительной власти в 2016 году.

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