Управляющий Отделением Пенфонда в Якутии: Будущее за электронными сервисами

Все государственные органы в республике, чтобы упростить жизнь якутян, постепенно перешли на электронную систему предоставления услуг. На этой волне Пенсионный фонд представил мобильное приложение, которое позволяет с еще большей легкостью получить необходимую информацию.

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России в Якутии Георгий Степанов на встрече с журналистами подробно рассказал о приложении и ответил на вопросы.

Электронные устройства прочно вошли в жизнь современного человека. В конце марта Пенсионный фонд презентовал бесплатное приложение, в котором можно посмотреть свой индивидуальный лицевой счет, оформить справки, записаться на прием и провести ряд других необходимых операций.

«Мы запустили удобное и простое в пользовании приложение, которое помогает постоянно быть на связи с Пенсионным фондом. Этот проект очень актуален в сегодняшнее время и особенно интересен для тех, кто думает о своем будущем», — отметил Георгий Степанов.

Для того, чтобы приложение заработало, надо только пройти регистрацию в системе государственных услуг и создать личный кабинет. По словам управляющего Отделением Пенфонда РФ в Якутии, этот проект привлечет не только людей среднего и пожилого возраста, но и молодежь.

«Сейчас молодые люди не задумываются о своих пенсионных накоплениях, поскольку считают, что этот вопрос можно решить гораздо позже, но время летит очень быстро. Подготовка ко взрослому будущему начинается уже тогда, когда студент находит свою первую работу, и когда работодатель уплачивает его первый страховой взнос», — поделился Георгий Степанов.

Многие считают, что подобные нововведения, как запуск электронных госуслуг и работа мобильного приложения, все равно не смогут помочь пожилым людям. По информации руководителя отделения, Пенсионный фонд вот уже третий год проводит акцию по повышению компьютерной грамотности среди пенсионеров. Сотрудники фонда формируют группы желающих и проводят серию лекций и практических занятий. «За последний год в курсах приняло участие довольно много пенсионеров, которые захотели решить эту проблему и открыть для себя новое. Будущее за электронными сервисами», — добавил он.

Подобные электронные проекты действительно упрощают жизнь людей, но в то же время встает вопрос о защите персональных данных. Георгий Степанов сообщил, что пользователи могут не беспокоиться о потере личных информации, поскольку выстроена целая система ее охраны. Вся передача данных проводится по защищенным каналам связи и ведутся постоянные проверки соответствующими органами.

Помимо основного вопроса, посвященного расширению электронных услуг, на встрече были подняты и другие актуальные темы. Георгий Степанов напомнил, что не стоит доверять негосударственным пенсионным фондам, поскольку это большой риск для вкладчика, можно потерять все свои накопления. Прежде, чем вступать в подобные организации, лучше пройти предварительную консультацию у сотрудников Пенсионного фонда.

Был также затронут вопрос о повышении пенсионного возраста и самой пенсии. Георгий Степанов сказал, что решение по увеличению пенсионного возраста будет принято не скоро, поскольку необходимо учитывать все факторы, такие, как продолжительность жизни населения и экономическое состояние государства. Что касается повышения пенсионных выплат, то он ответил кратко: «Как ей быть большой, если в стране нестабильная экономическая ситуация и маленькие заработные платы? Конечно, со временем этот вопрос будет поднят снова и, безусловно, придет к своему решению».