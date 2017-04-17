Управляющие компании в Якутске оштрафованы за неубранный снег

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего вопросы уборки городских территорий от снега и наледи. По результатам проверки административная комиссия Якутска оштрафовала управляющие компании на общую сумму 100 тысяч рублей.

С кровли некоторых многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «ЖКХ Губинский», ООО «Юнион», ООО «Арсенал плюс», не убраны снежные массы, допущено образование сосулек и наледи на крыльце здания, занимаемого управой Октябрьского округа.

Установлено, что ряд предписаний, выданных управами Сайсарского и Строительного округов, администрацией микрорайона Марха составлены формально и не содержат конкретных сведений о нарушении правил благоустройства.

Прокуратурой города внесены представления в окружную администрацию Якутска и управляющие компании. В отношении ООО «ЖКХ Губинский», ООО «Арсенал плюс», а также заместителя исполнительного директора ООО «Юнион» возбуждены административные производства (нарушение правил благоустройства территорий, утвержденных органами местного самоуправления).

По результатам рассмотрения административных дел мэрия оштрафовала управляющие компании на общую сумму 100 тысяч рублей. Должностное лицо привлечено к ответственности в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.