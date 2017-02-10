Управление Росгвардии и отделение ДОСААФ будут сотрудничать

Совместные усилия региональных подразделений Росгвардии и ДОСААФ будут направлены на подготовку специалистов для подразделений Росгвардии и специалистов массовых технических профессий, развитию авиационных, технических и прикладных видов спорта, патриотическому воспитанию граждан.

Об этом подписано соглашение о сотрудничестве 9 февраля в торжественной обстановке в актовом зале Регионального отделения ДОСААФ.

«Патриотическое воспитание молодежи будет одним из приоритетных направлений деятельности республиканского подразделения Росгвардии и в сотрудничестве с ДОСААФ будет проводиться систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у подростков высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга», — отметили в Управлении Росгвардии.

В документе подписались начальник управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) полковник полиции Сергей Челищев и председатель Регионального отделения ДОСААФ России по Республике Саха (Якутия) Сергей Черных.

Заключительной частью мероприятия стала торжественная присяга юнармейского батальона имени Героя России Александра Рыжикова.