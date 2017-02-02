Ученые не выявили негативного воздействия на экологию в районе лицензионного участка «Буранный»

Научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера СВФУ уже третий год занимается комплексным экологическим мониторингом наземных и водных экосистем на территории лицензионного участка «Буранный» Томторского редкометального месторождения. В ходе шестого этапа исследования, которое было проведено летом прошлого года, масштабного загрязнения компонентов экосистем не зафиксировано.

По словам директора научно-исследовательского института прикладной экологии Севера Григория Саввинова, отмечено локальное воздействие в пределах горного отвода.

«Качество воды по радиологическим показателям, включая содержание суммарной альфа- и бета-активности, содержание 222Rn, соответствует гигиеническим нормативам. Пробы отвечают всем требованиям санитарно-эпидемиологических правил», — подчеркнул Саввинов.

Напомним, на месторождении по инициативе министерства охраны природы республики ежегодно проводятся плановые мониторинговые исследования состояния окружающей среды, в том числе в местах проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных родовых общин, которые в этом году будут продолжены. В мониторинге принимают участие и представители общественности Оленёкского района, администрации и жителей Жилиндинского наслега.