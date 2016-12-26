Участники детского гражданского форума Якутии озвучили свои инициативы

В эти дни в Якутске собрались участники IX республиканского детского гражданского форума, которые вместе выработали наиболее перспективные пути развития для себя и своих сверстников. В рамках мероприятия школьные активисты, отличники учебы и лидеры подвели итоги работы по четырем направлениям.

В ходе итогового заседания форума Региональный координатор российского движения школьников Ньургуйаана Макарова сообщила, что разделение площадок по темам произошло отнюдь не случайно: они идентичны направлениям единого школьного движения.

«За то время, что вы работали вместе, удалось достигнуть многого. Вы смогли рассказать о своих идеях, выслушать других талантливых детей, найти единомышленников и друзей. Надеемся, что с вашей помощью наше движение будет и далее укрепляться в качестве большой организации, способной воплотить детские мечты», — подчеркнула она, выступая на сцене Дворца Детства.

Ребята презентовали идеи, которые смогли синтезировать в ходе трёхчасовой работы. Так, участники направления «Гражданская активность» отметили, что повышать гражданственность среди подростков можно путем популяризации добровольческой деятельности, вовлечения большого количества школьников в массовые акции по пропаганде здорового образа жизни и физической культуры.

В рамках направления «Личностное развитие» определили, что становление личности должно начинаться с младших классов. Для развития посоветовали организовывать тематические квесты и брейн-ринг, ввести систему поощрения в виде знаков отличия и раздачи путевок.

Руководители направления военно-патриотического воспитания пришли к выводу, что патриотизм стоит повышать примерами из отечественной истории. Они порекомендовали Минобрнауки республики повышать интерес к службе в армии путем организации встреч с интересными людьми и ветеранами. «Школьников могут увлечь военная квест-игра и реконструкция военных событий», — отметили юные активисты. Медийное направление предложило создать республиканский конкурс на определение лучших молодых журналистов.

Гостями мероприятия стали известные медийные персоны. «Они могли бы стать для вас примерами для подражания», — отметила Ньургуйаана Макарова и пригласила на сцену известного вайнера Дениса Антипина, добровольца Антона Васильева и участницу олимпийских игр 2012 года Кристину Устинову.

Каждый из гостей обратился с небольшой речью к молодым активистам. Антон Васильев рассказал о двух проектах, которые сейчас ведет в районах и столице республики. «В прошлом году запустил проект «384 добрых дела», который в этом году превратился в «385 добрых дел». Еще есть проект по эстафете добра, который сейчас реализуется в Хангаласском улусе», — отметил он.

«Не бойтесь что-то создавать, ведь гораздо опаснее ничего не делать. Думайте своей головой и наслаждайтесь своим возрастом», — обратился Денис Антипин. Он посоветовал участникам школьного движения создать штаб для привлечения внимания общества к организации и предположил, что мог бы помочь им в этом деле.

Лучница Кристина Устинова рассказала, как нелегко ей дались спортивные успехи. Она посоветовала ребятам быть целеустремленными и продолжать верить в свои мечты.

Отметим, что гражданский детский форум проходит в рамках деятельности общенациональной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», созданной 29 октября 2015 года по указу президента России Владимира Путина.

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