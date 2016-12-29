Учащихся коррекционной школы первого вида поздравили добрые партнеры

В Республиканской общеобразовательной школе-интернате первого вида состоялся самый долгожданный новогодний праздник, на котором традиционно царили детский смех, радость и восторг.

Лучшие учащиеся награждены Грамотой директора школы и подарками. А сами дети подготовили любимые танцы, песни, интересные сценки — в школе работают кружки, развивающие эстетический вкус, чувство ритма и даже пение с помощью жестов. Удивительный мир детей, слышащих сердцем, всегда поражает своей глубиной, трогательностью и особой любовью к жизни.

Праздник не остался без внимания партнеров школы. Уже второй год подряд Попечительский Совет школы, возглавляемый председателем Федерации профсоюзов республики Николаем Дегтяревым, вручает именные стипендии отличившимся учащимся. В этом году стипендиатами стали: Дима Давыдов, Алеша Попов, Алеша Васильев, Юра Павлов, Сандра Биктимирова и Валя Заиграева.

Неожиданным сюрпризом для детей стали и новогодние открытки с поздравлениями и подарками от сенатора Совета Федерации Вячеслава Штырова. Не остались в стороне и спонсоры школы, подарившие детям море радости, сюрпризов и подарков. Это ГУП «Комдрагметал», ФАПК «Якутия», ООО «Книжный маркет», магазин «Joi».

Всем партнерам школы желают добра, успехов в работе, счастья и удачи во всем!

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