У Путина и Медведева не будет полноценных новогодних каникул

Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев по традиции будут встречать Новый год в кругу родных и близких, у обоих не будет полноценных новогодних каникул, но есть планы позаниматься спортом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о том, как глава государства будет проводить новогодние праздники, признал, что «у Путина практически не бывает полноценных выходных».

«Так или иначе, идут телефонные звонки, по оперативным вопросам он по многу раз в день общается с членами кабинета министров, получает ежедневные доклады по линии силовых ведомств и спецслужб, получает аналитические доклады», — рассказал пресс-секретарь президента.

Вместе с тем, по его словам, «можно предположить, что какое-то свободное время президент использует для любимых им занятий спортом». Песков напомнил, что президент «и в хоккей играет, и плавает, и делает это, когда предоставляется возможность, на ежедневной основе».

Пресс-секретарь не смог ответить на вопрос, что будет у президента на новогоднем столе, заметив лишь, что «Владимир Путин весьма скромен в плане пищевых предпочтений, предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду».

Остальное, по словам Пескова, «это личная жизнь президента, вряд ли стоит туда вмешиваться». Он также не уточнил, где именно глава государства проведет новогодние праздники.

Дмитрий Медведев собирается отмечать Новый год дома, с семьей, и на его праздничном столе, как рассказал сам премьер, точно будут отечественные продукты, появившиеся в результате импортозамещения,

«Та пора, когда я на Новый год старался уехать куда-нибудь, собрать компанию, давно завершилась. Новый год — семейный праздник, дома буду отмечать», — сказал Медведев на встрече с журналистами «правительственного пула» в конце декабря. Он отметил, что все девять праздничных дней отдохнуть у него вряд ли получится.

Как сообщил премьер, на 5 января в Сочи у него уже запланировано совещание, посвященное «олимпийскому наследию» — использованию инфраструктуры, созданной к Олимпиаде 2014 года.

Он выразил надежду, что во время пребывания в Сочи удастся покататься на лыжах, если будет хорошая погода. «В Сочи становится все лучше и лучше», — оценил премьер качество горнолыжных трасс в Красной Поляне, передает «Финмаркет».

Незадолго до Нового года в интервью программе «Итоги недели» на НТВ Медведев пообещал, что на его праздничном столе «обязательно будет и рыба, и мясо, и овощи, которые произведены в нашей стране, причем на тех предприятиях, которые были созданы буквально в последние несколько лет».

«За последнее время мы решили важнейшие задачи по импортозамещению. Это и производство мясных продуктов, и рыбы, и овощи, и фрукты. Значительная часть всего этого уже производится в нашей стране «, — сказал он.