Творческая группа «Кун Оголоро» выпустила социальный ролик «Я — врач!»

Творческая группа «Кун оголоро» («Дети солнца») выпустила социальный ролик «Я — врач!». По словам сценариста и режиссера Дианы Худаевой, съемки заняли несколько дней.

Ролик снимали в республиканской больнице №1 и в республиканской больнице №2, Центре экстренной медицинской помощи и в Медицинском центре Якутска. Автор сценария и режиссёр — Диана Худаева, продюсер — Сардаана Барабанов, оператор — Михаил Кардашевский, композитор — Николай Михеев, цветокоррекция — Петр Хики.

«Все врачи, медсестры содействовали в съемках. Снимали данный ролик в республиканской больнице #1 и рб 2 цэмп. Идея снять такой ролик пришла давно, но воплотилась только сейчас. Участвовали профессиональные актеры и врачи. Этим роликом мы хотели показать, что врачи работают, жертвуя всем», — отметила Диана Худаева.