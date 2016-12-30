Туристам: Услугами мобильной связи обеспечено 97% территории Крыма

Около 97% территории полуострова Крым обеспечено услугами современной мобильной связи. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает об итогах развития услуг мобильной связи на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь в 2016 году.

По официальной информации, самый заметный рост в сетях крымских операторов мобильной связи отмечается в секторе услуг доступа в интернет. Так, в 2016 году наблюдается почти двукратный рост интернет-трафика в Крыму в сравнении с 2015 годом. Всего же пользователи услуг сотовой связи Крыма в 2016 году потребили свыше 200 Тбайт трафика. Также отмечается рост потребления услуг голосовой связи.

В сравнении с началом 2016 года нагрузка на мобильные сети Крыма в части голосовых услуг в ноябре текущего года выросла примерно на 15%: объем голосового трафика составил 2,2 млрд минут в месяц. Пиковые значения использования крымских мобильных сетей достигались в разгар курортного сезона: в августе 2016 года в сетях операторов полуострова ежедневно регистрировалось более 3 млн абонентов. Сотовые операторы Крыма продолжают модернизацию сетей, расширяется количество базовых станций, поддерживающих связь новейшего стандарта четвертого поколения LTE, прокладываются магистральные линии волоконно-оптических сетей.

«Мы с удовлетворением отмечаем положительные изменения в развитии сотовой инфраструктуры Республики Крым, которая к настоящему моменту уже обеспечивает покрытие 97% территории полуострова, — говорит заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Алхазов. — Высокоскоростным мобильным интернетом стабильно обеспечиваются практически все важнейшие территории полуострова, включая аэропорты, курортные зоны, важнейшие транспортные коридоры и узлы, включая Керченскую переправу».

Напомним, что российская сотовая связь работает в Крыму с августа 2014 года. В том же месяце был запущен первый сегмент сети третьего поколения, в мае 2015 года началось оказание услуг связи четвертого поколения. Задачу по развитию сетей третьего и четвертого поколения в Крыму поставил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам развития связи в Крыму 4 августа 2014 года.

В настоящее время услуги мобильной связи доступны жителям Ялты, включая пригородные населенные пункты, жителям популярных курортных городов и поселков Южного берега Крыма, Керчи, Севастополя, Симферополя и симферопольского района, а также вдоль трасс Керчь – Феодосия и Симферополь – Алушта, Симферополь – Евпатория.