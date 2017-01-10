«Тулуйхан» завоевал звание лауреата на «Рождественских звездочках»

Дети из студии «Тулуйхан» побывали на Рождественской елке в Москве. Такую возможность им подарили Республиканский центр развития дополнительного образования и детского движения и Министерство труда и социального развития РС (Я).

Ансамбль в составе 10 детей принял участие в ежегодном Международном фестивале-конкурсе «Рождественские звездочки» и завоевал звание лауреата I степени.

В мероприятии участвовали 1500 детей из 49 субъектов и 4 стран СНГ.

«Программа продумана очень удобно. Все участники имели возможность не только принять участие в фестивале, но и посетить различную увлекательную культурно-образовательную программу. Посетили цирк, гостиный двор, ёлку в Кремле, Роллердром и достопримечательности столицы», — рассказали студийцы.

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Художественный руководитель образцового детского коллектива России –ансамбля «Тулуйхан» – С.Неустроева, музыкальный руководитель – Е.Неустроев, педагог – Х.Саввинов.