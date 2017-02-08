Торговля переходит на онлайн-чеки

Предприниматели, использующие контрольно-кассовые машины, начинают переход на новую систему передачи данных в налоговую службу в режиме онлайн. С 1 февраля уже не будут регистрировать и перерегистрировать технику, которая не может передавать кассовые чеки и бланки в электронной форме.

Что это означает на практике? Главная цель нововведения — сокращение теневого оборота денег, проходящих через сферу торговли и услуг.

Сейчас все операции по продаже товаров хранятся в фискальной памяти контрольно-кассовой машины и только раз в год передаются в налоговый орган. У продавцов есть время откорректировать показатели в свою пользу. Новые же кассовые аппараты (в реестр включено около 50 моделей) будут передавать каждый расчет в режиме реального времени. Так что выручку уже не скрыть. И с нее же придется платить налоги.

Сегодня, по данным Федеральной налоговой службы, в налоговых органах зарегистрировано свыше 2,4 миллиона экземпляров кассовой техники. Она закреплена за 1,3 миллиона пользователей. И до 1 июля 2017 года все они должны перейти на аппараты нового образца. Но уже сейчас в российских магазинах установлено свыше 40 тысяч новых касс. Флагманами перехода на новую систему стали крупные торговые сети.

В среднем новый кассовый аппарат стоит 20-25 тысяч рублей. И для предпринимателей будет предусмотрен налоговый вычет на их покупку.

Что касается пользы от новых касс для покупателей, то, как пояснили в ФНС России, она в том, чтобы, например, контролировать семейный бюджет. Ведь удобнее хранить не бумажные, а электронные чеки.

«Покупатель может отследить свои траты. Это более качественная, более детализированная статистика, — отметили в налоговом ведомстве. — ФНС России специально для работы с электронными чеками разработала бесплатное мобильное приложение, адаптированное под операционные системы iOS и Android».

Как получить электронный чек? На свой смартфон надо установить «Мобильное приложение покупателя». Там будет прописан личный QR-код, который необходимо показывать в магазине. Кассир его считает сканером, в результате чего автоматически получит электронный адрес, на который и будет отправлен чек.

Еще одна польза: электронные чеки, говорят эксперты, невозможно потерять или забыть в магазине. И если дома вы обнаружите брак в купленном товаре, то легче будет отстаивать свои права потребителя.

При этом чеки, как пояснили в ФНС России, в привычном покупателю бумажном варианте сохранятся и будут выдаваться на кассах.