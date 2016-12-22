«Теремок» на новый лад: В Алданском районе поставили детский спектакль о пожарной безопасности

Инструктор пожарной части-3 поселка Нижний Куранах Ольга Цыпандина с преподавателями школы–интерната 8 вида организовала постановку детского спектакля «Теремок, на новый лад». Ребята показали известную сказку, добавив в нее немного юмора, креатива и хорошую актерскую игру. Сказка показала, насколько бывает опасно пренебрегать правилами пожарной безопасности.

Алданские пожарные тесно сотрудничают с детскими учреждениями. Для школьников и дошколят личный состав пожчасти проводит лекции, беседы, посвящённые профессии пожарного и спасателя, где рассказывают о героических поступках работников, о их нелегкой, но очень важной работе.

За время существования Алданского гарнизона граждане не раз были свидетелями профессионализма, стойкости и героизма огнеборцев. Благодаря им были спасены сотни жизней, предотвращены тысячи пожаров и сделано очень много добрых и полезных дел.

Во время беседы с ребятами работники ГПС проверяют знания в области пожарной безопасности. Часто дети приходят в пожарную часть на экскурсию. Им показывают пожарную технику, оборудования, знакомят с рабочими буднями пожарной охраны.

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