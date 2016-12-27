Теплоэнергосервис: Лучшая котельная года получила сто тысяч рублей

«Теплоэнергосервис» подвел итоги ежегодного профессионального конкурса «Лучшая котельная», объявленного в начале года. Победителем признан коллектив котельной «Центральная» поселка Усть-Мая Усть-Майского филиала.

В конкурсе приняли участие сотрудники ресурсоснабжающих объектов Алданского, Оймяконского, Ленского, Мирнинского, Усть-Янского, Усть-Майского районов Якутии, а также Охотского района на Севере Хабаровского края. Конкурсанты оценивались по целому ряду критериев, среди которых обеспечение безопасных условий труда, успешное выполнение производственной программы, соблюдение дисциплины. По положению котельные прошли два этапа: определение лучших в своих филиалах и финал на звание победителя по акционерному обществу в целом.

«В нынешнем году все 6 филиалов предприятия продемонстрировали внушительные результаты», – подчеркнул Владимир Михалев, генеральный директор АО «Теплоэнергосервис» в своем поздравлении коллективам-победителям. При этом, как отметили организаторы конкурса, каждый работник компании имел возможность продемонстрировать свою высокую квалификацию. Руководство филиалов получило информацию о профессиональном уровне персонала, выявив и поощрив лучших работников и коллективы, а также определило задачи на следующий период – отстающим дана хорошая возможность провести работу над ошибками и в следующем году показать более высокие результаты.

По итогам конкурса 2016 года места распределились следующим образом: 1 место завоевал коллектив котельной «Центральная» поселка Усть-Мая Усть-Майского филиала, вторыми стали работники Полюса холода – котельной участка «Нерский» поселка Усть-Нера Оймяконского филиала. Третью ступень пьедестала почета заняли сотрудники котельной «МКУ-10» арктического поселка Нижнеянск Усть-Янского филиала. Все конкурсанты награждены благодарственными письмами и денежными премиями.

Теплоэнергетики Усть-Майского филиала получили сто тысяч рублей, семьдесят тысяч ушли Полюсу холода в Оймяконское предприятие, сорок тысяч рублей за третье место выиграли теплоэнергетики Арктики – из Усть-Янского филиала. По положению о конкурсе денежные призы коллективы-победители потратят на улучшение санитарно-бытовых условий в котельных.