Теплоэнергосервис: 28 млн. рублей возвращено якутским теплоэнергетикам

«Теплоэнергосервис», дочернее предприятие ПАО «Якутскэнерго», взыскало с должников более 28 млн рублей за услуги тепловодоснабжения в 2016 году.

1777 исков по задолженности за тепловую энергию и горячее водоснабжение на сумму более 106 млн рублей было подано в прошедшем году АО «Теплоэнергосервис». Рассмотрено и удовлетворено судебными органами 59% исковых заявлений на сумму 62 млн рублей. Кроме того, возбуждены исполнительные производства на 57 млн руб., из которых по итогам года взыскано 28,5 млн рублей.

Несмотря на внушающие суммы, возвращенные за коммунальные услуги, долг потребителей республики перед АО «Теплоэнергосервис» продолжает расти. Компания намерена активизировать работу с должниками, среди которых не только население, но и крупные предприятия, бюджетные учреждения, предприниматели. Каждый потребитель должен знать, что в случае неоплаты и дальнейшего наращивания долга, вопрос о его погашении будет рассматриваться в судебном порядке, с последующим взысканием суммы – в любом случае, оплаты за потребленные услуги не избежать.

Руководство АО «Теплоэнергосервис» искренне благодарит добросовестных клиентов и настоятельно рекомендует потребителям, накопившим долги, воспользоваться возможностью реструктуризации и поэтапного погашения задолженности без суда.

Специалисты всех 6 филиалов компании в работе по взысканию долгов всегда предлагают клиентам максимально комфортные условия. Уведомляют неплательщиков письмами, заключают договоры о рассрочке, реструктуризации. Учитывая сложные жизненные ситуации потребителей, идут навстречу, помогая решить вопрос погашения долга за потребленные тепло- и водоресурсы, не доводя дело до судебного делопроизводства.

Практика показывает, что это выгодно как потребителям, которые экономят на штрафах и государственных пошлинах, так и поставщикам услуг. Не секрет, что своевременные платежи для ресурсоснабжающего предприятия — это обеспечение бесперебойной работы филиалов компании, своевременное проведение плановых ремонтов и мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, а в итоге – тепло и комфорт в домах жителей и на объектах самых разных сфер республики.

Пресс-служба АО «Теплоэнергосервис»