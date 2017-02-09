Телеканал «Саха 24» попал в общедоступную 21 кнопку кабельных операторов

Генеральный директор НВК «Саха» и министр связи Якутии Александр Борисов отстояли право размещения телеканала «Саха» на обязательных общедоступных каналах кабельных операторов России перед Роскомнадзором РФ.

Работа по размещению главного якутского телеканала началась еще с февраля 2016 года по инициативе Ивана Андросова. Он неоднократно поднимал вопрос о включении региональных телеканалов в цифровой мультиплекс на заседаниях Национальной ассоциации телерадиовещателей РФ, обращался в правительственную комиссию, к депутатам Госдумы. Первый вариант изменений в закон «О СМИ» и «О связи» был внесен в Госдуму в 2014 году башкирскими парламентариями, однако был отклонен.

В марте прошлого года в Казани руководители четырех национальных телерадиокомпаний: башкирской БСТ, татарстанской ТНВ, якутской НВК «Саха» и ханты-мансийской «Югра» с аудиторией свыше 15 млн человек, встретились и написали обращение к членам правительственной комиссии по развитию телерадиовещания и главам региональных парламентов. Главное в обращении – пересмотреть на законодательном уровне статус региональных многоязычных телеканалов и включить их в один из мультиплексов цифрового ТВ. Затем этот вопрос был поднят на встрече президента Владимира Путина с ОНФ в Санкт-Петербурге, где встретил поддержку главы государства.

В начале 2016 года Иван Андросов в качестве народного депутата внес на рассмотрение Ил Тумэна проект закона «О внесении изменений в закон РФ «О средствах массовой информации» и федеральный закон «О связи». В проекте закона подчеркивалась необходимость наделения региональных телеканалов статусом «обязательных общедоступных» и закрепления за ними определенных позиций в сетях всех операторов связи. Законопроект был поддержан Госсобранием и направлен на рассмотрение Госдумой. И уже 22 июня 2016 года российским парламентом были приняты поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О связи», в которые были включены и вышеуказанные предложения.

И вот после кропотливой работы руководства НВК «Саха» совместно с министерством связи защищено право вещать в общедоступных каналах кабельных операторов. В конкурсе Роскомнадзора участвовали несколько дальневосточных каналов. Теперь телеканал «Саха 24» будут вещать на всех кабельных операторах Якутии, и это закреплено законом. Первый шаг сделан. Теперь стоит задача вещать в эфирных и спутниковых операторах.

Иван Андросов также встретился с представителем спутникового оператора «НТВ-ПЛЮС» на выставке-форуме CSTB. Telecom&Media. Он обратил внимание на то, что в ближайшем будущем в Якутию придет «НТВ-ПЛЮС» и покроет всю республику. В отличие от другого оператора, который работает в республике, у него абонентская плата значительно меньше – 149 рублей в месяц. Представитель компании предложил генеральному директору НВК «Саха» место для размещения телеканала. На что было принято положительное решение.

Напомним, 25 января 2017 года компания «НТВ‑ПЛЮС» получила право на вещание с использованием восьми транспондеров спутника «Экспресс‑АТ2». Зона покрытия этого спутника охватывает всю территорию Дальневосточного федерального округа, включая Камчатку, Чукотку, Сахалин и Курилы.