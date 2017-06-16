Технопарк «Якутия» занял первое место в битве на Startup Village-2017

В рамках международного мероприятия Startup Village-2017, прошедшего на минувшей неделе, в Сколково состоялась битва технопарков России и Казахстана. По итогам голосования жюри, в которое вошли представители институтов развития России, инновационных компаний и ведущих технопарков страны, первое место завоевал технопарк «Якутия».

Напомним, конференция Startup Village – это ключевое мероприятие инновационной жизни, итоговое завершение конкурса стартапов Open Innovations Startup Tour-2017 прошедшего в 14 городах России, Казахстана, Азербайджана и Армении.

Стоит отметить, что в битве приняли участие такие сильные организации, как технопарк Новосибирского академгородка, ИТ-парк Казани, технополис «Москва», технопарк «Саров», технопарк университета ИТМО Санкт-Петербург, ИТ-парк Челябинск, «Techzone Казахстан» Алматы, технопарк Университетский «Екатеринбург», технопарк «Жигулевская долина» Самара и другие.

В течение пяти минут защиты представители институтов развития должны были рассказать про свои сервисы, истории успеха и «фишки». «Очень приятно, что жюри поддержало «Технопарк Якутия», действительно командой организации и правительства Якутии проделана огромная работа за эти пять лет. Это оценка деятельности и всей якутской инновационной системы: венчурной компании «Якутия», СВФУ, АИЦ СВФУ, ЯНЦ СО РАН, Академии наук республики», — поделился директор технопарка «Якутия» Анатолий Семенов.