«Таас-Юрях Нефтегазодобыча»: Готовы трудоустроить 160 специалистов и рабочих кадров

Развитие производственных мощностей «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в 2017 году потребует дополнительного трудоустройства до 160 квалифицированных специалистов и рабочих кадров. Уже сейчас в республиканской службе занятости открыты 20 вакансий, цифры озвучены на рабочей встрече председателя Госкомитета по занятости населения Степана Москвитина с представителем кадровой службы ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

Открыты вакансии: машинист насосных установок, оператор технологических установок, оператор товарный и слесарь по ремонту технологических установок. Кроме того, предприятие готово принять на стажировку 10 молодых специалистов без опыта работы и необходимой квалификации, с последующей стажировкой и трудоустройством в компанию.

ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» выражает готовность работать со службой занятости. Но на сегодняшний день профессионально-квалификационная структура незанятого населения не позволяет закрыть все имеющиеся вакансии.

«Необходима профессиональная переподготовка и обучение рабочим профессиям на краткосрочных курсах. В этом плане мы должны работать на опережение с учетом перспективного развития нефтегазового комплекса в целом. Служба занятости готова оказать финансовую поддержку незанятым гражданам и предприятию в рамках мероприятий по стимулированию мобильности граждан», — подытожил председатель госкомитета.

Участие в заседании также приняли представители Министерства промышленности и геологии, Министерства образования и науки республики.