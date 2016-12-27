Судебные приставы Якутии дежурят в аэропорту

Судебные приставы Якутии с 28 декабря начнут дежурить в международном аэропорту «Якутск».

Дежурный судебный пристав будет сообщать гражданам о наличии задолженности и разъяснять должникам порядок их дальнейших действий.

Также он будет принимать решения об отмене ограничения на выезд, если должник тут же погасит задолженность по исполнительному производству или предъявит в платежный документ о погашении задолженности по ИП (платежные документы с отметкой банка, квитанции терминалов, справки об отсутствии задолженности и т.д.).