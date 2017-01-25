Судебные приставы просят помочь в розыске ребенка

Судебные приставы по Владимирской области объявили в розыск ребенка и похитившего его отца.

Разыскивается несовершеннолетний Денис Кузнецов 22.09.2011 года рождения.

Суд решил оставить 5-летнего мальчика с матерью. Однако отец ребенка Владимир Кузнецов не согласился с решением суда и увез сына в неизвестном направлении.

До настоящего времени их местонахождения не известно. Молодой мужчина и пятилетний мальчик могут находиться в любом населенном пункте России.

При появлении любой информации о Кузнецове Денисе и Кузнецове Владимире Анатольевиче просят сообщать в дежурную часть УФССП России по Амурской области по телефонам: 8 (4162) 52-35-25, 8 (4162) 53-10-49 или в УФССП России по Владимировской области по телефонам: 8 (4922) 42-23-82, 8 (4922) 35-51-82.