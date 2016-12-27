Судебные приставы будут дежурить в новогодние праздничные дни

В Управлении Федеральной службы судебных приставов республики в новогодние праздничные дни будет организовано круглосуточное дежурство должностных лиц.

В период новогодних праздничных дней особую актуальность приобретают вопросы обеспечения пожарной безопасности. В связи с риском для жизни и здоровья людей все места массового скопления в период праздничных мероприятий будут предметом постоянного контроля.

Для недопущения ЧС в праздничные дни ФССП России и МЧС России запланирована совместная работа по обеспечению немедленного исполнения административных наказаний в виде приостановления деятельности.

Управление ФССП России по Республике Саха (Якутия) рекомендует всем руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям о необходимости своевременной проверки пожарного состояния и устранения имеющихся нарушений.