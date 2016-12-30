Судебные приставы: 3 якутянина не смогли выехать за пределы страны

29 декабря при прохождении таможенного контроля были сняты с рейсов 3 якутянина, сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Отпускники, выбывающие на курорт, при прохождении таможенного контроля в международном аэропорту были крайне удивлены и огорчены тем, что пограничная служба не выпустила их из страны. За каждым из них числился долг, который не позволил им улететь.

Один гражданин забыл заплатить налоги, у второго гражданина был не оплачен административный штраф за управление транспортом в пьяном виде, у третьего исполнительное производство неимущественного характера.

Должники не думали, что данная мера, применяемая судебными приставами, настолько действенна.

Двое из них поспешно оплатили долги, после чего дежурные судебные приставы сняли ограничения на выезд, Только тогда якутяне смогли выехать в долгожданный отпуск.