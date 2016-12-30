Субсидия для зверохозяйства: ГоскомАрктики не согласен с выводами прокуратуры

26 декабря пресс-служба Прокуратуры республики опубликовала статью «Прокуратура республики выявила нарушения при предоставлении субсидий из государственного бюджета». Госкомитет по делам Арктики дал разъяснения по этому вопросу.

В статье утверждается, что Госкомитет предоставил субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья клеточных зверей в размере более 17 млн. рублей ООО «Покровское зверохозяйство» с нарушениями. На момент выделения госпомощи хозяйство имело задолженность по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Также комитет не истребовал у зверохозяйства документы, подтверждающие отсутствие нецелевого использования бюджетных средств и полностью не устраненных нарушений условий предоставления субсидии по ранее полученным средствам.

Согласно пункту 1.7. Порядка предоставления субсидий на развитие традиционных отраслей Севера из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), утвержденного Постановлением Правительства республики от 24.02.2015 № 34 (далее — Порядок) одним из общих условий предоставления субсидий являются отсутствие у лица, претендующего на получение субсидии, нецелевого использования бюджетных средств и просроченной задолженности по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды, налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

ГоскомАрктики не имела права требовать с претендента подтверждающих документов в связи с тем, что их предоставление не предусмотрено пунктом 7.1.4. Порядка.Таким образом, требовать такие документы Комиссия по отбору не имела права.

Между тем, «Покровское зверохозяйство» получает ежегодно субсидии лишь по линии ГоскомАрктики, соответственно, все отчеты об использованных средствах с приложением подтверждающих документов и исполнении условий предоставления ранее полученных субсидий находятся в ГоскомАрктики и дополнительного подтверждения не требуют.

Действительно, на момент рассмотрения Комиссией документов у зверохозяйства имелась задолженность по уплате обязательных платежей в бюджет, вместе с тем, предоставлено письменное обязательство о погашении задолженности в срок по июнь текущего года. Данное обязательство обществом выполнено, и в ГоскомАрктики представлены копии платежных поручений об оплате платежей.

По состоянию на 1 января 2016 года в «Покровском зверохозяйстве» cодержалось 75 % основного поголовья серебристо-черных лисиц от общего поголовья по республике, численность работников — 27 человек. Поскольку хозяйство является поселкообразующим и бюджетообразующим, Комиссия решила предоставить субсидии на возмещение части затрат по содержанию поголовья клеточных зверей.

Таким образом, нарушение Порядка предоставления субсидий было вынужденной мерой в целях выплаты заработной платы работникам общества, возмещения понесенных затрат общества по содержанию поголовья клеточных зверей, и,в конечном итоге, обеспечило погашение указанных обязательных платежей.

Стоит отметить, что изменения по введению дополнительных условий к претендентам были внесены Постановлением Правительства РС(Я) № 87 в апреле 2016 года. Таким образом, аналогичных нарушений в 2015 году Комитет не совершал.