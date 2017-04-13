Студент из Якутии возглавил комитет молодежной комиссии при правительстве Москвы

Кандидатура студента-якутянина РГАУ им. Тимирязева Мичила Николаева на пост председателя комитета общественных проектов и гражданских инициатив молодежной комиссии при правительстве Москвы была одобрена на последнем заседании Московского координационного совета региональных землячеств.

Основанная в 2011 году, молодежная комиссия главной своей целью ставит создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи. Интеллектуальное, творческое, физическое, духовно-нравственное развитие и воспитание, помощь и поддержка студентов, обучающихся в вузах Москвы, проведение круглых столов и конференций по различным вопросам, организация культурных мероприятий, концертов, выставок, презентаций, информационного обмена – все это входит в задачи молодежной комиссии.

Модератором мероприятия выступил заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, статс-секретарь Иван Петров. Якутию представила руководитель молодежного крыла землячества в Москве Виктория Шилова.

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«Мы прекрасно понимаем, что ответственны за всю молодежную секцию землячества. От имени нашего крыла мы предложили ряд идей и наработок по развитию деятельности не только координационного совета и его молодежного направления, но и выдвинули кандидатуру студента РГАУ им. Тимирязева Мичила Николаева на пост председателя комитета общественных проектов и гражданских инициатив молодежной комиссии при правительстве Москвы. Ее единогласно одобрили, и совсем скоро он приступит к своим обязанностям», – сообщила по итогам заседания Виктория Шилова.

В планах организации много новых интересных, динамичных мероприятий, фестивалей и конкурсов — они уже не раз имели успех в кругах не только столичной, но и региональной молодежи.

Закрывая заседание Молодежной комиссии, Иван Петров поблагодарил собравшихся и призвал руководителей молодежных секций землячеств продолжать и в дальнейшем активно участвовать в мероприятиях, проводимых департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы.