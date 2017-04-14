Страстная пятница: Дата, приметы, обычаи

Страстная пятница в 2017 году отмечается 14 апреля. Еще одно название праздника – Великая пятница. В этот день верующие вспоминают тяжелейшие страдания, смерть на кресте и погребение Иисуса Христа. События, произошедшие в Страстную пятницу, являются самыми страшными в истории человечества для христиан. Именно тогда распяли Иисуса. Посредством казни совершилось спасение всего рода человеческого.

В память о мучениях Господа, церковный устав рекомендует христианам держать максимально строгий пост. В народе же сложились свои приметы и обычаи, связанные со Страстной пятницей. К примеру, в этот день верующие после похода в храм доносили свечи по дому, чтобы избавить жилище от нечистой силы.

В Страстную пятницу, согласно поверью, нельзя протыкать землю железом. Нарушение запрета могло привести к бедам. Земледелам нельзя боронить, пахать и подобное.

Обычай гласит, что любое веселье в Страстную пятницу под запретом. Нельзя громко смеяться, разговаривать на повышенных тонах, гулять и петь. Нарушение традиции может грозить тем, что весь год пройдет в слезах.

Женщинам в Страстную пятницу не разрешается шить, резать и стирать. Мужчинам же нельзя колоть дрова, а также делать работу, связанную с топором и другими инструментами из металла.

Согласно народному календарю, если в ночь под Страстную пятницу небо звездное, а утро ясное, то можно ожидать хорошего урожая. Пасмурная погода сулит зарастание поля бурьяном.

Считается, что кулич, испеченный в Страстную пятницу, никогда не плесневеет и может обладать целебными свойствами. Его хранят весь год.

Для мам Страстная пятница – лучший день для отлучения младенца от груди. В этом случае они вырастают сильными, здоровыми и счастливыми, гласит поверье.

Несмотря на разнообразие сформированных народом обычаев и поверий, главное – посетить храм и посвятить время молитве.