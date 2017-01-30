Страна должна знать героев в лицо: Минздрав Якутии наградил врачей, спасших людей при крушении Ил-18

Медицинские работники за самоотверженный труд и профессионализм при спасении жизней пострадавших при аварийной посадке Ил-18 в поселке Тикси награждены почетными грамотами и нагрудными знаками республиканского и федерального значения.
Благодарности от Ил Дархана получили главврач Булунской ЦРБ Алла Андреева, врач анестезиолог-реаниматолог РБ №1-НЦМ Очир Дашидымбрылов, руководитель травматологического центра РБ№2-ЦЭМП Гаврил Собакин, врач травматолог-ортопед РБ №2-ЦЭМП Сергей Софронов.
За высокий профессионализм при оказании квалифицированной медицинской помощи пострадавшим знаков «Отличник здравоохранения РФ» удостоены заместитель главврача Республиканского центра медицины катастроф Иосиф Олесов, заведующая отделением Булунской ЦРБ Любовь Павлова, заведующий отделением РБ № 2-ЦЭМП Артем Староватов.
Почетные грамоты министерства здравоохранения России от имени Вероники Скворцовой вручены врачу Республиканского центра медицины катастроф Валентину Данилову, заместителю руководителя Булунской ЦРБ Валентину Дмитриеву, медицинской сестре Булунской ЦРБ Ларисе Осиповой и заместителю главврача Республиканского центра медицины катастроф Егору Сукулову.
Михаил Охлопков от имени Минздрава Якутии за профессионализм, самоотверженный добросовестный труд и личный вклад в дело охраны здоровья при оказании практической медицинской помощи пострадавшим наградил знаком «Отличник здравоохранения РС(Я)» врача Станции скорой медицинской помощи Якутии Саргылану Алексееву, фельдшеров Республиканского центра медицины катастроф Ариана Сивцева и Максима Тойтонова.
Почетной грамотой министерства здравоохранения республики были награждены врач-травматолог РБ №2 – ЦЭМП Александр Максимов, врач-нейрохирург РБ №2-ЦЭМП Семен Сивцев и врач скорой медицинской помощи Республиканского центра медицины катастроф Галина Степанова.