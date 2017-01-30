Страна должна знать героев в лицо: Минздрав Якутии наградил врачей, спасших людей при крушении Ил-18

Медицинские работники за самоотверженный труд и профессионализм при спасении жизней пострадавших при аварийной посадке Ил-18 в поселке Тикси награждены почетными грамотами и нагрудными знаками республиканского и федерального значения.

Напомним, самолет Ил-18 аварийно сел 14 декабря 2016 года у поселка Тикси в Булунском районе при выполнении планового перелета с военного аэродрома Канск (Красноярский край). На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились только военные. Всего 39 человек. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы с места крушения и доставлены в Булунскую районную больницу: 6 — в крайне тяжелом состоянии, 28 — в тяжелом. По информации местных властей, причиной аварии мог стать сильный боковой ветер. В тот же день на место катастрофы вылетела группа медицинских работников из Якутска. Благодаря их слаженной работе и высокому профессионализму удалось спасти жизни людей и транспортировать их в федеральные медицинские центры в удовлетворительном состоянии здоровья. Об этом заявил министр здравоохранения Якутии Михаил Охлопков.

«Министерство здравоохранения России сердечно благодарит вас, коллеги, за своевременное оказание медицинской помощи пострадавшим военным. Это повод лишний раз гордиться вами и вашей работой«, — отметил он.

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Грамотами главы республики Егора Борисова награждены главврач РБ №2- ЦЭМП Борис Андреев и главврач Республиканского центра медицины катастроф Владимир Сотников.

Благодарности от Ил Дархана получили главврач Булунской ЦРБ Алла Андреева, врач анестезиолог-реаниматолог РБ №1-НЦМ Очир Дашидымбрылов, руководитель травматологического центра РБ№2-ЦЭМП Гаврил Собакин, врач травматолог-ортопед РБ №2-ЦЭМП Сергей Софронов. За высокий профессионализм при оказании квалифицированной медицинской помощи пострадавшим знаков «Отличник здравоохранения РФ» удостоены заместитель главврача Республиканского центра медицины катастроф Иосиф Олесов, заведующая отделением Булунской ЦРБ Любовь Павлова, заведующий отделением РБ № 2-ЦЭМП Артем Староватов. Почетные грамоты министерства здравоохранения России от имени Вероники Скворцовой вручены врачу Республиканского центра медицины катастроф Валентину Данилову, заместителю руководителя Булунской ЦРБ Валентину Дмитриеву, медицинской сестре Булунской ЦРБ Ларисе Осиповой и заместителю главврача Республиканского центра медицины катастроф Егору Сукулову. Михаил Охлопков от имени Минздрава Якутии за профессионализм, самоотверженный добросовестный труд и личный вклад в дело охраны здоровья при оказании практической медицинской помощи пострадавшим наградил знаком «Отличник здравоохранения РС(Я)» врача Станции скорой медицинской помощи Якутии Саргылану Алексееву, фельдшеров Республиканского центра медицины катастроф Ариана Сивцева и Максима Тойтонова. Почетной грамотой министерства здравоохранения республики были награждены врач-травматолог РБ №2 – ЦЭМП Александр Максимов, врач-нейрохирург РБ №2-ЦЭМП Семен Сивцев и врач скорой медицинской помощи Республиканского центра медицины катастроф Галина Степанова.