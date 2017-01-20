«Стерх-Сахамедстрах» предлагает автостраховку рядом с ГИБДД

«Стерх-Сахамедстрах» начинает 2017 год, объявленный в Страховой группе Годом качества, с открытия нового офиса продаж. Страховщики уверены, что новую точку в первую очередь по достоинству оценят автолюбители. Поскольку она находится в непосредственном соседстве с ГИБДД.

Очередной офис Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах», работающий по принципу «единого окна», где можно получить все страховые продукты начиная со страхования имущества, жизни и здоровья и заканчивая обязательным медицинским страхованием работает по адресу Вилюйский тракт, 3 км, дом 8/2. Такое расположение будет особенно удобно для автомобилистов. Ведь новая точка находится прямо напротив здания ГИБДД. Таким образом, владельцы машин смогут сразу после оформления необходимых документов застраховать своих железных коней по КАСКО, ОСАГО не тратя лишнего времени.

Минувший 2016-й прошел под флагом развития филиальной сети. Таким образом, объявление Года качества в «Стерх-Сахамедстрах» – это последовательный этап развития Страховой группы. С момента своего создания страховщики поставили во главу своей деятельности принцип удобства и доступности. Потому компании с социальной направленностью взяли установку на обеспечение услугами страхования всех якутян, в том числе тех, кто живет в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Эта цель достигнута: офисы и представительства «Стерх-Сахамедстрах» присутствуют во всех районах республики. В большинстве филиалов реализуется принцип работы «одного окна», когда любой якутянин может оформить страховую защиту в одном месте по одному пакету услуг.

Отметим, Страховая группа всегда отличалась стремлением к созданию комфортных условий для своих клиентов и комплексным подходом. Так, к примеру, «Стерх» создал для автолюбителей службу аварийных комиссаров, которая выезжает к застрахованным в компании по ОСАГО абсолютно бесплатно. А в качестве альтернативы денежным выплатам по ОСАГО «Стерх» предоставляет своим клиентам законную возможность воспользоваться ремонтом в аккредитованных компанией автосервисах.

Новый офис: Вилюйский тракт 3 км., дом 8/2., напротив здания ГИБДД