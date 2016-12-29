«Стерх-Сахамедстрах» поздравляет якутян с Новым годом

Страховая группа «Стерх-Сахамедстрах» сердечно поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством!

Незаметно пролетел еще один год и совсем немного времени отделяют нас от Нового года! От всей души желаем, чтобы наступающий 2017-й принес много приятных и ярких моментов, открыл новые перспективы, реализовал намеченное!

Пусть он будет спокойным и добрым, удачным и плодотворным под надежной защитой Страховой группы «Стерх-Сахамедстрах»! Крепкого здоровья, праздничного настроения, достатка, мира и согласия, счастья и любви!

Всегда с Вами, «Стерх-Сахамедстрах»