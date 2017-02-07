«Стерх» и «Ингосстрах» подписали соглашение на днях в Москве. Компании будут сотрудничать в области разработки программ страхования.

Соглашение, подисанное генеральным директором АО «РСК «Стерх» Семеном Березиным и генеральным директором Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» Михаилом Волковым, определяет порядок взаимодействия сторон при оказании услуг по разработке программ страхования, сострахования и перестрахования страховых рисков.

«Согласно достигнутой договоренности, Стороны обязуются оказывать друг другу услуги по формированию программ страхования с учетом опыта, профессиональных знаний и специальных знаний отраслевой и региональной специфики услуги по разработке страховых, состраховочных и перестраховочных программ в целях организации и обеспечения качественной страховой защиты жизни, здоровья, имущества и иных интересов физических и юридических лиц», — прокомментировали в пресс-службе «Стерха».

СПАО «Ингосстрах» — одна из крупнейших российских страховых компаний, стабильно входит в Топ 10 страховщиков РФ. Относится к категории системообразующих российских страховых компаний.

Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ №3983 от 22 сентября 2015 г.