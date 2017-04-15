Стартует пасхальный фестиваль искусств: Программа мероприятий

В воскресенье начнет работу XVI Республиканский пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола». В его рамках пройдут концерты, выставки, конкурсы и спектакли.

Организаторами праздничных мероприятий является Якутская и Ленская епархии русской православной церкви, Высшая школа музыки Якутии и министерство культуры и духовного развития республики. Фестиваль начинается в Светлое Христово воскресение, 16 апреля, и продлится неделю.

Дата проведения Время Мероприятие Место проведения 16 апреля 18:00 Торжественное открытие фестиваля «Золотые купола» Приветствие Владыки Романа – Архиепископа Якутского и Ленского Большой праздничный концерт Русский драматический театр им. А. С. Пушкина пр. Ленина, 21 16 апреля 15:00 «Музыкальная гостиная» Встреча с Татьяной Павловой-Борисовой на тему: «1155 лет династии Рюриковичей: историческая роль и художественный образ» Исторический зал Национальной библиотеки РС(Я) пр. Ленина,40 16-23апреля 10:00- 18:00 Выставка «Пасхальные мотивы» НХМ РС(Я), фойе 2 этажа ул. Кирова, 9 17-21 апреля 11:00 Выставка детских рисунков среди учащихся республиканских ДШИ «Моя Родина – Россия» Образовательный ресурсный центр ул. П. Алексеева 49/1 17 апреля 18:00 Концерт ведущих преподавателей ВШМ РС(Я): Елена Калинина (фортепиано), Андрей Дедюкин (альт), Артем Быстров (валторна), Агафья Кузьмина (скрипка) НХМ РС(Я) ул. Кирова, 9 17 апреля 18:00 Концерт класса Л, П.Новгородовой, профессора, нар.арт.РС(Я) «Волшебные звуки арфы» Концертный зал ДШИ №1 ул. Ярославского 27 18 апреля 11:00 Республиканский конкурс среди учащихся ДШИ по декоративно-прикладному искусству, посвященный году Экологии Образовательный ресурсный центр, ул. Петра Алексеева 49/1 18 апреля 18:00 Сольный концерт Влады Константиновой (фортепиано), V курс, класс профессора Упхоловой Ю.М., засл. арт РФ и РС(Я) «Виват рояль» НХМ РС (Я) ул. Кирова, 9 19 апреля 18:00 Концерт класса Ольги Кошелевой, засл. деят. иск. РС(Я) (виолончель) «Выдающемуся мастеру посвящается». Концертмейстер – Сергей Лебедев. Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова ул. Кирова 23/а 20 апреля 11:00 Выставка, посвященная первому композитору Якутии М.Н. Жиркову. Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского 20 апреля 16:00 Концерт студентов кафедры КАиКМ. Руководители: Лариса Спиридонова, доцент, засл.арт. РС(Я). Луиза Уразбахтина, ст преподаватель, отл.культ. РС(Я), Елена Калинина, доцент. дипломант межд. конкурсов Зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52 20 апреля 17:00 Концерт хоровой музыки Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова ул. Кирова 23/а 20 апреля 18:00 Сольный концерт Макеева Егора (фортепиано), IV курс, класс профессора Упхоловой Ю.М., засл. арт РФ и РС(Я) «Виват рояль» Концертный зал ДШИ №1 ул. Ярославского 27 21 апреля 11:00 Студенческий конкурс «Пора весенняя», посвященный юбилеям якутских писателей – братьев Семена и Софрона Даниловых. Образовательный ресурсный центр, ул. Петра Алексеева 49/1 21 апреля 16:00 Сольный концерт Александры Спиридоновой, фортепиано, Vкурс, «По страницам русской фортепианной музыки» Зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52 21 апреля 17:00 Владислав Левочкин «Пути Господни» Спектакль, реж. В. Якимец по льготным билетам Театр юного зрителя ул. Кирова 25 21 апреля 18:00 «Весенний klavierabend» Сольный концерт Павла Волкова (фортепиано). Концертный зал ДШИ №1 ул. Ярославского 27 21 апреля 18:00 А.С.Пушкин «Капитанская дочка» Спектакль, реж. А. Борисов. Русский драматический театр им. А.С. Пушкина пр. Ленина, 21 21 апреля 18:30 «Музыка композиторов Якутии» Струнный ансамбль «Arco ARTico», рук. Андрей Дедюкин. Зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52 22 апреля 15:00 «Ave Maria» Музыкально-поэтическая композиция на стихи русских и якутских поэтов. Юнона Упхолова, засл. арт РФ, профессор, Прасковья Герасимова, лаур. межд. конк., засл. арт. РС(Я), Татьяна Панзина НХМ РС (Я) ул. Кирова, 9 22 апреля 16:00 Концерт лауреата международных конкурсов оркестра русских народных инструментов АГИКИ с участием солистов ГТОиБ РС(Я). Худ. рук. и дирижер Николай Пикутский, лауреат международных конкурсов Якутский музыкальный колледж им. М.Н. Жиркова ул. Кирова 23/а 22 апреля 17:00 Б.Брехт «Мамаша Кураж и ее дети» Спектакль САТ им. П. Ойунского. Саха академический театр им. П.А. Ойунского ул. Орджоникидзе №1 22 апреля 18:00 Мария Ладо «Очень простая история» Cпектакль ГАРДТ им.А.С.Пушкина. Русский драматический театр им. А.С.Пушкина пр. Ленина, 21 23 апреля 18:00 Закрытие Пасхальной недели фестиваля «Золотые купола» Праздничный концерт с участием артистов Государственного ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии», духового симфонического оркестров Высшей школы музыки им. В. А. Босикова, духового квинтета Государственной филармонии РС(Я) им. Г.М. Кривошапко, хоровых коллективов Якутского музыкального колледжа им. М.Н.Жиркова, Якутского педагогического колледжа им.С.Ф.Гоголева, вокального ансамбля «Сардаана» Русский драматический театр им. А.С.Пушкина пр. Ленина, 21 28 апреля 18:00 Сольный концерт Ольги Гаврильевой, (фортепиано), доц., лаур межд.конк. зав.кафедрой СФ ВШМ РС(Я), Зал Якутской духовной семинарии ул. Чернышевского, 52 29 апреля 17:00 «Музыка света!» Концерт камерного оркестра ВШМ РС(Я). Худ. руководитель и дирижер Станислав Афанасенко, засл. деят. иск. РС(Я) и РФ Концертный зал ДШИ №1 ул. Ярославского 27

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